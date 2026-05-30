Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Champions League στην «Puskas Arena», όπου η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ θα αναμετρηθούν με φόντο την κορυφή της Ευρώπης. Οι πρωταθλητές Γαλλίας θέλουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι, ενώ οι Λονδρέζοι διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του.

Τη θέση κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Σαφόνοβ, με τους Χακίμι και Νούνο Μέντες να καλύπτουν το δεξί και το αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα. Στο κέντρο της αμυντικής γραμμής θα αγωνιστούν οι Μαρκίνιος και Πάτσο.

Στη μεσαία γραμμή θα κινούνται οι Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Φαμπιάν Ρουίζ, ενώ στην επιθετική τριάδα βρίσκονται οι Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια και Ντουέ, οι οποίοι αναλαμβάνουν να οδηγήσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στην προσπάθειά της για ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή.