Σαν σήμερα την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και οι δύο Δικέφαλοι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με ανάρτησή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έστειλαν τα μηνύματά τους για την μαύρη αυτή επέτειο.

Το μήνυμα της ΑΕΚ:

«Μεσίστια κυματίζει σήμερα η Μεγάλη Σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι Μας, την “Αγιά Σοφιά”… Για την Αποφράδα Ημέρα…»

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«29η Μαΐου 1453. Η Πόλη έπεσε, μα το φως της δεν έσβησε. Στην αιωνιότητα της ιστορίας, η Κωνσταντινούπολη έγινε σύμβολο και η μνήμη της οδηγός. Κρατάμε άσβεστη τη μνήμη, την περηφάνια μας, την ταυτότητά μας».

