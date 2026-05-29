Σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου 2024 το Conference League βάφτηκε «ερυθρόλευκο». Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης, νικητής επί ελληνικού εδάφους, με το «χρυσό» γκολ του Ελ Κααμπί στο 116ο λεπτό της παράτασης.

Με αντίπαλο τη Φιορεντίνα, η αρμάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπέταξε τη «βιόλα», που έμεινε με την… πίκρα για δεύτερο διαδοχικό τελικό. Και στο τέλος, η ιστορία έγραψε: πρωταθλητής Ευρώπης στο Conference League το 2024, με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη να σηκώνει μαζί με τους παίκτες το βαρύτιμο τρόπαιο.

Πώς έφτασε στον τελικό

Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Λογικό, μιλάμε για το Conference League, όπου υπήρχαν νικητές από Αγγλία και Ιταλία. Στο… διάβα απέκλεισε διαδοχικά Φερεντσβάρος, Μακάμπι Τελ Αβίβ (με το επικό 6-1 στη ρεβάνς), την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε (με «ήρωα» τον Τζολάκη στα πέναλτι) και στα ημιτελικά την Άστον Βίλα, από τις πρωταγωνίστριες ομάδες της Premier League, με δύο σπουδαίες νίκες στο «Villa Park» (4-2) και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (2-0).

Ολυμπιακός – Φιορεντίνα 1-0: Όταν ο χρόνος «πάγωσε» στο 116ο λεπτό

Ώρα τελικού. Το… γλυκό έδεσε με τόπο διεξαγωγής τη Νέα Φιλαδέλφεια, η τότε «OPAP Arena». Ξημέρωσε η 29η Μαΐου. Δύο χρόνια πριν. Ο Ολυμπιακός στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του. Ακολούθησε το δρόμο των πιτσιρικάδων στο Youth League. Ανέβηκε ένα σκαλοπάτι. Τώρα έχουμε να κάνουμε με ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο Ανδρών. Μια στιγμή που ονειρεύονταν γενιές και γενιές.

Φύγαμε για… παράταση!

Μετά από ένα 90λεπτο όπου ο Ολυμπιακός πίεζε για το γκολ και είχε τον Τζολάκη ξανά σε καλή βραδιά, το 0-0 παρέμεινε ως έχει. Οι διαφορές θα λυθούν στην παράταση. Πάνω από 20.000 φίλοι των «ερυθρόλευκων» εντός γηπέδου και χιλιάδες οπαδοί του εκτός αυτού, αγωνιούν μέχρι τέλους.

Το ρολόι έγραψε το 116ο λεπτό. Ο Έσε βγάζει μια εκπληκτική σέντρα, ο killer Αγιούμπ Ελ Κααμπί «πετάγεται» με εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι – απ’ αυτές που μόνο εκείνος ξέρει να τελειώνει – και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, ξεσηκώνοντας όλη την Ελλάδα!

Ακολούθησαν τρία βασανιστικά λεπτά ελέγχου από το VAR, που έμοιαζαν αιωνιότητα, όμως το γκολ κατοχυρώθηκε. Στα λεπτά που απέμεναν τίποτα δεν άλλαξε και το τελικό 1-0 έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους για ατελείωτους πανηγυρισμούς.

Το πάρτι συνεχίστηκε στους δρόμους του Πειραιά και της Αθήνας

Μπορούν άραγε 120 λεπτά να χωρέσουν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας; Δεκαετίες ευρωπαϊκών ταξιδιών, χαρές, πίκρες και ανεκπλήρωτα όνειρα; Όλες τις στιγμές που έζησαν οι οπαδοί περιμένοντας αυτή τη μία, μοναδική δικαίωση;

Την απάντηση την είχε ο Ολυμπιακός στην «OPAP Arena» και κατακτώντας το UEFA Conference League, άφησε πίσω του όλες τις δυσκολίες και έγραψε ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ιστορική 11άδα και οι αναπληρωματικοί που μπήκαν να βοηθήσουν στον μεγάλο τελικό

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (91′ Κίνι), Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο (77′ Όρτα), Φορτούνης (73′ Γιόβετιτς), Ποντένσε (106′ Μασούρας), Ελ Κααμπί (120+2′ Ελ Αραμπί)

Φιορεντίνα (Ιταλιάνο): Τερατσιάνο, Μπιράγκι (106′ Ρανιέρι), Μαρτίνες Κουάρτα, Μιλένκοβιτς, Ντοντό, Μαντράγκορα, Αρτούρ (74′ Ντάνκαν), Κουαμέ (82′ Ικονέ), Μποναβεντούρα (82′ Μπαράκ), Νίκο Γκονζάλες (106′ Μπελτράν), Μπελότι (59′ Ενζολά)

Βαγγέλης Αλεξανδρής