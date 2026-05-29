Η Εθνική Αργεντινής ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας στο επερχόμενο Μουντιάλ και φυσικά ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει.

Ο 38χρονος σούπερ σταρ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Λιονέλ Σκαλόνι για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, συμμετέχοντας έτσι στο έκτο διαδοχικό Μουντιάλ της καριέρας του.

Μαζί με τον Μέσι, στην αποστολή βρίσκονται επίσης οι Χουλιάν Άλβαρες, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αλέξις ΜακΆλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες και ο νεαρός Νίκο Παζ, που συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην «Αλμπισελέστε».

Αντίθετα, εκτός επιλογών έμεινε ο Φράνκο Μασταντουόνο, παρά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η αποστολή της Αργεντινής

Τερματοφύλακες:

Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες

Αμυντικοί:

Λεάντρο Μπαλέρντι, Νικολάς Ταλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνες, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα

Μέσοι:

Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπάρκο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εξεκιέλ Παλάσιος, Αλέξις ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες

Επιθετικοί:

Χουλιάν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονσάλεζ, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παζ, Λαουτάρο Μαρτίνες