Η Μίλαν εξακολουθεί να αναζητά τον νέο της προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με ακόμη ένα ηχηρό όνομα να προστίθεται στη λίστα των υποψηφίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Athletic οι «ροσονέρι» εξετάζουν σοβαρά και την περίπτωση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Το αγγλικό μέσο υποστηρίζει πως υπήρξε συνάντηση ανάμεσα σε ανθρώπους της Μίλαν και τον νυν ομοσπονδιακό τεχνικό των ΗΠΑ, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας στο Σαν Σίρο.

Mauricio Pochettino met with representatives from AC Milan over its vacant head coach position. The meeting took place last week ahead of the USMNT’s World Cup camp in Georgia. Pochettino’s contract with the United States Soccer Federation (USSF) expires after this summer’s… pic.twitter.com/z5GqaG30KX — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 28, 2026

Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ και της Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται να απάντησε ως εξής:

«Εάν έχουν συναντηθεί οι ατζέντηδες μου με την Μίλαν; Είναι πιθανό, επειδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Πάντα λέμε ότι το συμβόλαιό μας λήγει τον Ιούλιο, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Προφανώς, λαμβάνουμε προσφορές και είναι αλήθεια πως έχω συναντηθεί με μερικούς ανθρώπους, από διαφορετικούς συλλόγους. Αλλά αυτές είναι απλώς συζητήσεις, γιατί στον κόσμο του ποδοσφαίρου έχουμε φίλους.

Έχουμε φίλους παντού και οι εκπρόσωποί μου εργάζονται για μένα για να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη ευκαιρία για το μέλλον. Είναι φυσιολογικό”, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ποτσετίνο, για να προσθέσει με νόημα:

“Αν ένας σύλλογος ερχόταν σε μένα και μου έλεγε: “Ω, Μαουρίτσιο, σε θέλουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις αύριο”, θα απαντούσα: “Συγγνώμη, τώρα έχω μια δέσμευση με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ».