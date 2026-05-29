Δύο χρόνια συμπληρώνονται από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βραδιά στην ιστορία του Ολυμπιακού, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να θυμάται την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το 2024 απέναντι στη Φιορεντίνα.

Στις 29 Μαΐου 2024, οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 στην OPAP Arena και κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο, γράφοντας ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης ήταν γεμάτη ένταση, μεγάλες ανατροπές και σπουδαίες εμφανίσεις, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μεταμορφώνει τον Ολυμπιακό μέσα σε λίγους μήνες. Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση στην ομάδα, οδηγώντας την μέχρι την κορυφή της διοργάνωσης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από εκείνη τη θρυλική βραδιά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στα social media, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Η συγκεκριμένη επιτυχία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και συνολικά του ελληνικού αθλητισμού, με τους φίλους του Ολυμπιακού να θυμούνται ακόμη τις εικόνες αποθέωσης και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν την κατάκτηση του τροπαίου.