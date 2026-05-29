Μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία ετοιμάζει η UEFA για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Βουδαπέστη ενόψει του μεγάλου τελικού του UEFA Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Puskás Aréna, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ιδιαίτερο τουρνουά Legends στην Papp László Arena, με σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να επιστρέφουν στη δράση.

Η ομάδα «Figo FC» θα έχει αρχηγό τον Λουίς Φίγκο και στο ρόστερ της θα βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Τσάβι, Μάρκο Ματεράτσι, Ζιλμπέρτο Σίλβα και Εστεμπάν Καμπιάσο, δύο ποδοσφαιριστές που άφησαν το στίγμα τους και στα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενοι στους δύο αιωνίους.

Στη «Rakitic Royals» ξεχωρίζουν οι παρουσίες των Ίβαν Ράκιτιτς, Ρομπέρ Πιρές, Τέο Γουόλκοτ και Νταβίντ Σίλβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ομάδα «Commanders», με αρχηγό τον θρυλικό Καφού. Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Ρομπέρτο Κάρλος, Φαλκάο, Κλοντ Μακελελέ, αλλά και οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Ερίκ Αμπιντάλ και Γιάγια Τουρέ.

Τέλος, στην ομάδα «Juhasz Jewels» συμμετέχει και ο Σάντορ Τόργκελε, ο οποίος είχε φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.