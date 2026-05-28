Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL, επικρατώντας της ΑΕΚ με 94-77 στο ΣΕΦ και παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη SUNEL Arena για το δεύτερο παιχνίδι, όπου η Ένωση θα προσπαθήσει να κρατήσει «ζωντανή» τη σεζόν της, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την πρώτη τους ευκαιρία να «κλειδώσουν» την πρόκριση στους τελικούς. Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (30/05, 17:15) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει τον μαχητικό ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 (96-96 κ.α.) στο ΟΑΚΑ και κάνοντας επίσης το 1-0 στη δική του ημιτελική σειρά.

Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/05, 14:50) στο PAOK Sports Arena και θα μεταδοθεί ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει τη νίκη που θα τη φέρει στους τελικούς του πρωταθλήματος.