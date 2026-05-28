Ο Χάνσι Φλικ έδωσε το «πράσινο» φως για την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον και η Μπαρτσελόνα κινήθηκε άμεσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από τη Νιούκαστλ.

Οι δύο ομάδες φέρονται να συμφώνησαν σε deal ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, συν ακόμη 10 εκατ. σε μπόνους, με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό να ταξιδεύει ήδη στη Βαρκελώνη την Πέμπτη (28/5) ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Μαζί του βρέθηκαν και οι εκπρόσωποί του, οι οποίοι είχαν επαφές με τον αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Γκόρντον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Αγγλίας, έχοντας προηγουμένως φορέσει τις φανέλες των Έβερτον, Πρέστον και Νιούκαστλ.

