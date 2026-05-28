Ο Μόιζε Κουάμε συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στα court της Γαλλίας. Σε ηλικία μόλις 17χρονών έχει «τραβήξει» όλα τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις.

Στο δεύτερο γύρο του Roland Garros αντιμετώπιζε τον Αντόλφο Βαλέχο, σε μία αναμέτρηση που κατάφερε να φύγει νικητής, αφού επικράτησε με 3-2 σετ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 4 ωρών και 59 λεπτών και πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία έφτασε μέχρι τους 40 βαθμούς και ειδικά όταν αγωνίζεσαι νιώθεις περισσότερη την ζέστη.

Μόλις τελείωσε τον αγώνα ο Κουάμε εξαντλημένος από τον καύσωνα αποφάσισε να βουτήξει το κεφάλι του στο ψυγείο για να δροσιστεί.

Σε ακόμη έναν όμως έδειξε το τεράστιο ταλέντο που διαθέτει, τη μαχητικότητα και δίκαια θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.