Μία ιδιαίτερα ακραία υπόθεση απασχολεί το γαλλικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ώρες, ενόψει της ρεβάνς των μπαράζ ανόδου/παραμονής στη Ligue 1 ανάμεσα στη Νις και τη Σεντ Ετιέν, σύμφωνα με δημοσίευμα της L’Équipe.

Παρότι η αναμέτρηση της Παρασκευής (29/05) έχει ήδη αποφασιστεί να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο «Allianz Riviera», οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς. Ο νομάρχης της περιοχής, Λοράν Χοτιό, υπέγραψε ειδική απόφαση που περιορίζει ουσιαστικά ακόμη και την παρουσία οπαδών της Νις σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.

Ακόμη και μία φανέλα μπορεί να θεωρηθεί παράβαση

Η απόφαση προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης γύρω από το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο για «κάθε άτομο που δηλώνει υποστηρικτής της Νις ή εμφανίζεται να συμπεριφέρεται ως τέτοιος».

Στην πράξη, από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οι κάτοικοι της Νίκαιας καλούνται να αποφύγουν οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση οπαδικής υποστήριξης. Μία φανέλα της ομάδας, ρούχα στα χρώματα του συλλόγου, συνθήματα ή ακόμη και δηλώσεις υπέρ της Νις ενδέχεται να θεωρηθούν παραβίαση των μέτρων.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν μεγάλο μέρος της πόλης, καθώς περιλαμβάνουν βασικούς οδικούς άξονες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Ο φόβος επεισοδίων και η τρομοκρατική απειλή

Οι αρχές αιτιολογούν τα μέτρα επικαλούμενες σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη, λόγω του ιστορικού επεισοδίων που συνδέεται με οργανωμένους οπαδούς της Νις.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά:

στην πρόσφατη εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με τη Μετς, στην επίθεση κατά ποδοσφαιριστών στο προπονητικό κέντρο μετά την ήττα από τη Λοριάν, αλλά και στα επεισόδια που σημειώθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές επικαλούνται και το υψηλό επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή στη Γαλλία, επισημαίνοντας πως η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί αγώνας «πολύ υψηλού κινδύνου», στο ανώτατο επίπεδο ασφαλείας.