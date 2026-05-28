Ο Άντι Ρόμπερτσον φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με την Τότεναμ να βρίσκεται μια «ανάσα» από την απόκτησή του.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ αποχώρησε από την Λίβερπουλ έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας στο «Άνφιλντ» και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει ήδη δώσει τα χέρια προφορικά με τους «πετεινούς» για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο.

🚨 EXCL: Tottenham reach verbal agreement to sign Andy Robertson, here we go! Pact expected to be respected and deal to be signed soon despite Juventus proposal to try hijack the deal. Robertson, wanted by #THFC last January and again now with De Zerbi. It’s happening. ✅🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/62vY9Y3AUL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Η Τότεναμ είχε δείξει ενδιαφέρον για τον 32χρονο ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, όμως τότε η μεταγραφή δεν προχώρησε. Αυτή τη φορά, όμως, οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Παράλληλα, η Γιουβέντους επιχείρησε να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του έμπειρου αμυντικού, ωστόσο ο Ρόμπερτσον επέλεξε να παραμείνει στην Premier League, αλλάζοντας μόνο πόλη και όχι χώρα.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει παίξει και ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ο οποίος επιθυμούσε έντονα την απόκτησή του, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται πλέον θέμα χρόνου.