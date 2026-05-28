Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ζει σε ρυθμούς γιορτής μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague, με το ΣΕΦ να είναι κατάμεστο για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην ΑΕΚ (τζάμπολ 20:15). Το κλίμα στις εξέδρες είναι ιδιαίτερα εορταστικό, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να έχουν διάθεση και για χιούμορ πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν τα ευρηματικά πλακάτ, με ένα από αυτά να απεικονίζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίζει σκάκι και τη φράση «Σκάκι δεν ζητούσατε;», σε ένα χιουμοριστικό «τρολάρισμα» προς τον προπονητή της ομάδας. Παράλληλα, στη Fan Zone του ΣΕΦ στήθηκε και σκακιστική δράση με αγώνες σιμουλτανέ απέναντι σε έμπειρους σκακιστές, σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και σωματεία του Πειραιά, δίνοντας έναν πιο ιδιαίτερο τόνο στο pre-game σκηνικό.