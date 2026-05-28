Από ένα σημείο και έπειτα «σαρωτική» ήταν η Μαρία Σάκκαρη, που πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή.

Αν και έχασε το πρώτο σετ στο tiebreak (7-6) από την Αμερικανίδα Κλερ Λιού, και βρέθηκε να χάνει και με 3-0 στο δεύτερο σετ, στη συνέχεια η Ελληνίδα τενίστρια ήταν απολαυστική.

Δεν έχασε κανένα άλλο game στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα να το πάρει με 6-3, ενώ στο τρίτο και καθοριστικό το καθάρισε με 6-3.

Sakkari d. Claire Liu 6-7 6-3 6-3 Maria is into the 3rd round at Roland Garros for the first time in FIVE years She was down a set and 0-3 This was nothing but pure fight from the former semifinalist After knocking out the No. 12 seed last match, she has newfound confidence… pic.twitter.com/0DxmtnZIOL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσουαλίνσκα. Η Πολωνή νούμερο 114 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 2-0 σετ την Ελίς Μέρτενς.

Ο αγώνας

Η Λιου μπήκε καλύτερα στο ματς και έκανε πρώτη break στο σερβίς της Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να απαντά άμεσα. Οι δύο αθλήτριες κράτησαν το σερβίς τους στη συνέχεια και το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ. Εκεί, η Σάκκαρη προηγήθηκε 5-3, όμως η Λιου εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της και πήρε το σετ με 9-7 στο τάι-μπρέικ μετά από 68 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Λιου ξέφυγε γρήγορα με 3-0, αλλά η Σάκκαρη αντέδρασε εντυπωσιακά. Με επιθετικό παιχνίδι και σταθερό σερβίς κατέκτησε έξι συνεχόμενα games, έκανε τρία break και πήρε το σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, πήρε το προβάδισμα με 4-1, έχοντας κάνει ένα μπρέικ και τελικά το πήρε με 6-3, έπειτα από 2ώρες και 40λεπτά παιχνιδιού. Έτσι, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros.