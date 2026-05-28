Ο Ολυμπιακός έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του το βράδυ της Κυριακής (24/05) στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο EuroLeague, με τον Πειραιά να ζει ξέφρενα πανηγύρια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη (28/05) και λίγο πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με την ΑΕΚ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση στο ΣΕΦ, παρουσιάζοντας το λάβαρο για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα. Ο κόσμος της ομάδας αντέδρασε με θερμή αποθέωση προς διοίκηση, παίκτες και τεχνικό επιτελείο, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.