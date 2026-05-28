Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την κατάκτηση της τέταρτης ευρωπαϊκής του κούπας, στο περιθώριο του αγώνα με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, με την ανάρτηση του λαβάρου των Πρωταθλητών να συνοδεύεται από έντονη αποθέωση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν όμορφο θέαμα και δυνατές φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο, μπροστά σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ. Παρόλα αυτά, την παράσταση έκλεψε για ακόμη μια φορά ο MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοφ.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου, ο Βεζένκοφ πήρε την μπάλα, διέσχισε το παρκέ και εκτέλεσε από το κέντρο, σε μια προσπάθεια που ξεσήκωσε το γήπεδο, καθώς η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι, προκαλώντας αποθέωση από τους φίλους των «ερυθρόλευκων».