Το NBA προχωρά σε σημαντικές αλλαγές γύρω από το Draft και τα λεγόμενα anti-tanking μέτρα, καθώς το Board of Governors ενέκρινε νέο πλαίσιο κανόνων που θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2026/27, με πρώτη εφαρμογή στο Draft του 2027.

Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ έδωσε προτεραιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα, έπειτα από τη μεγάλη κριτική που δέχθηκε η λίγκα τα τελευταία χρόνια για ομάδες που ουσιαστικά επιδίωκαν να χάσουν παιχνίδια στη regular season, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για υψηλή επιλογή στο Draft.

Τέλος στις συνεχόμενες κορυφαίες επιλογές

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πρώτες τέσσερις θέσεις του Draft. Πλέον, καμία ομάδα δεν θα μπορεί να εξασφαλίζει επιλογή στο Top-4 σε διαδοχικές χρονιές.

Αυτό σημαίνει πως αν μια ομάδα, όπως για παράδειγμα οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, αποκτήσει μία από τις τέσσερις πρώτες επιλογές το 2027, τότε την επόμενη χρονιά δεν θα μπορεί να βρεθεί ξανά στις ίδιες θέσεις, ακόμη κι αν έχει από τα χειρότερα ρεκόρ στη λίγκα. Σε τέτοια περίπτωση, η υψηλότερη δυνατή επιλογή θα είναι το Νο.5.

Με αυτόν τον τρόπο, το NBA επιχειρεί να αποτρέψει φαινόμενα όπως εκείνα των Φιλαδέλφεια Σίξερς και Κλίβελαντ Καβαλίερς, που στο παρελθόν είχαν αποκτήσει συνεχόμενες κορυφαίες επιλογές.

Αλλαγές και στη διαδικασία της λοταρίας

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει και διαφοροποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των πιθανοτήτων για τα lottery picks. Πλέον, τα ποσοστά δεν θα βασίζονται μόνο σε μία σεζόν, αλλά στα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών.

Παράλληλα, στη διαδικασία της λοταρίας θα συμμετέχουν πλέον 16 ομάδες αντί για 14, καθώς θα εντάσσονται και ομάδες που αποκλείονται μέσω των Play-In Tournament.

Ακόμη μία σημαντική αλλαγή είναι ότι οι πιθανότητες για τη λοταρία θα «κλειδώνουν» μετά το trade deadline του Φεβρουαρίου, ώστε να περιοριστεί το κίνητρο των ομάδων να κυνηγούν ήττες στο τελευταίο κομμάτι της regular season.

Ζωντανά πλέον η κλήρωση του Draft

Το NBA σκοπεύει επίσης να επαναφέρει τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της διαδικασίας κλήρωσης του Draft Lottery, κάτι που είχε να συμβεί από τη δεκαετία του 1980.