Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Ολυμπιακό να αξιοποιεί το μεγάλο βάθος του ρόστερ και την ποιότητα των παικτών του, επικρατώντας της ΑΕΚ με 94-77 και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς οι φίλαθλοι γέμισαν το γήπεδο για την ανάρτηση του λαβάρου που τιμά την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έκανε δηλώσεις στη flash interview, σχολιάζοντας τόσο την εικόνα της ομάδας του όσο και τη μειωμένη συγκέντρωση που παρουσίασαν κατά διαστήματα οι παίκτες του, κάτι που απέδωσε στη φορτισμένη ατμόσφαιρα και το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού

«Αναμενόμενα μέτρια η ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες, αλλά και όλη μας η ομάδα, ήμασταν σε ένα mood γιορτινό, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Καταφέραμε τον μεγάλο μας στόχο, να κατακτήσουμε την EuroLeague. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη ομάδα και το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».