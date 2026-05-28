Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού χάρισαν θερμή αποθέωση στον Άλεκ Πίτερς μετά την επικράτηση απέναντι στην ΑΕΚ με 94-77 στο πρώτο ματς των ημιτελικών της Stoiximan GBL, σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάστηκε με τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του αγώνα, το ΣΕΦ δονούνταν από συνθήματα υπέρ του Αμερικανού φόργουορντ, με τον κόσμο να ζητά την παραμονή του στην ομάδα και μετά το καλοκαίρι. Ο Πίτερς, εμφανώς συγκινημένος από την υποστήριξη, ανταπέδωσε το χειροκρότημα και πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια σχημάτισε μια καρδιά με τα χέρια του προς την εξέδρα.