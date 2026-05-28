Σε ρυθμούς φιλικών αναμετρήσεων του Ιουνίου έχει μπει η Εθνική Ελλάδας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς να ξεκινούν την Πέμπτη (28/05) την προετοιμασία τους ενόψει των αγώνων απέναντι στη Σουηδία (04/06) και την Ιταλία (07/06).

Πριν την πρώτη προπόνηση της «γαλανόλευκης», ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης διακοπής, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία της ομάδας να δουλέψει και να βελτιώσει σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού της, πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις στο Nations League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι μια πολύ δύσκολη η περίοδος του Ιουνίου. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες τους.

Δύο φιλικά παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί στην Αθήνα πριν τα παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία στην Κρήτη με την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες.

Προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε πολλά να κάνουμε στις προπονήσεις.

Είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League».