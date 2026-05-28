Ο Εβάν Φουρνιέ, MVP του Final Four της EuroLeague που διεξήχθη στην Αθήνα, μίλησε σε podcast στη Γαλλία και αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από τους πανηγυρισμούς και την κατάκτηση του τροπαίου με τον Ολυμπιακό.

«Ακόμα δεν έχω κοιμηθεί», παραδέχθηκε αστειευόμενος ο Γάλλος σούπερ σταρ, περιγράφοντας το κλίμα έντονου ενθουσιασμού που επικράτησε μετά την επιστροφή της ομάδας στον Πειραιά. «Ήταν απόλυτο χάος, φτάνουμε στο δημαρχείο του Πειραιά και εκεί βρίσκονται 100.000 άνθρωποι, στις 5 το πρωί»!

Αναφερόμενος στο βραβείο του MVP, τόνισε πως δεν τον εξέπληξε ιδιαίτερα, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του Άλεκ Πίτερς στον ημιτελικό: «Για να είμαι ειλικρινής, [το να πάρω τον τίτλο του MVP] δεν με εξέπληξε, γιατί είμαι ο MVP του τελικού, αλλά στα δύο παιχνίδια του Final Four, ο Πίτερς κάνει επίσης έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό», ανέλυσε ο Φουρνιέ.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως τα ατομικά βραβεία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα: «Ειλικρινά, δεν μας νοιάζουν καθόλου τα βραβεία. Όταν ο στόχος σου είναι να κερδίσεις και βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου δεν γίνεται να χάσεις, δεν σε ενδιαφέρουν αυτά».

Παράλληλα, έκανε σύγκριση με το NBA, σημειώνοντας: «Στο ΝΒΑ είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί συνδέεται με συμβόλαια, με μπόνους super max. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν προσθέσεις 50 εκατομμύρια σε ένα βραβείο MVP, οι τύποι θα είναι λίγο πιο… αποφασισμένοι!».