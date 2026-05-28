Ο Ουσμάν Γκαρούμπα υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση μετά τη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι, τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του Final Four της Αθήνας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πως η χειρουργική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, υπό την παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου. Ο Ισπανός σέντερ αναμένεται πλέον να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Βαλένθια, όταν ο Γκαρούμπα αποχώρησε από το παρκέ υποχώρησε υποβασταζόμενος και με τη βοήθεια των ανθρώπων της ομάδας. Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες, δείχνοντας ολική ρήξη αχιλλείου, έναν ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό για κάθε επαγγελματία αθλητή.