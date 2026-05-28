Ο Παναθηναϊκός πολύ πιο δύσκολα από ότι υπολόγιζε κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του ΠΑΟΚ στην παράταση και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της Στοιχιμαν GBL.

Σίγουρα, ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, είδε πολλά που δεν του άρεσαν στο T-Center. Καθώς η ομάδα του επέτρεπε στους «ασπρόμαυρους» στην επίθεση, πάνω από 100 πόντους στην επίθεση. Ενώ επέτρεπε και στον ΠΑΟΚ ταυτόχρονα να επιστρέψει από διαφορά 11 πόντων και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Στις δηλώσεις του, ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως η ομάδα του βγήκε εκτός ρυθμού, έχοντας να αγωνιστεί 12 ημέρες. Ωστόσο, σιγά σιγά, θα βρει ξανά τον βηματισμό της με τα παιχνίδια που θα δίνει.