Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας της νικώντας 92-85 την Ρεάλ στον τελικό του Final Four.

Λίγο μετά το τέλος του ματς ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ έστειλαν το… θρυλικό μήνυμά τους στο μπασκετικό τμήμα, με κοινή ανάρτηση στα social media.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της EuroLeague», ήταν το μήνυμα τους.

