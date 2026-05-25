Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της EuroLeague, περιγράφοντας την ανακούφιση που ένιωσε η ομάδα μετά από τόσες προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στις στενοχώριες που προηγήθηκαν και τόνισε πως η γιορτή ξεκινά με ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από τις πλάτες των «ερυθρόλευκων».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο είναι μακριά από το μυαλό του αυτή τη στιγμή.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού παραδέχθηκε πως αυτή η κατάκτηση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς πλέον αισθάνεται πραγματικά μέρος της επιτυχίας.

«Για να είμαι ειλικρινής, αυτή εδώ είναι πιο γλυκιά. Την πρώτη φορά ήμουν νέος, στην πρώτη μου χρονιά, και είχα δίπλα μου σπουδαίους βετεράνους. Παρακολουθούσα πώς αντιδρούσαν και πώς πανηγύριζαν και νομίζω ότι κυνηγούσα εκείνη τη στιγμή από τότε», είπε αρχικά.

Ο Πίτερς αναφέρθηκε και στους παίκτες που τον επηρέασαν τότε, όπως ο Κάιλ Χάινς, ο Σέρχιο Γιουλ και ο Νάντο Ντε Κολό, εξηγώντας πως πλέον αντιλαμβάνεται απόλυτα τι σημαίνει να φτάνεις στην κορυφή της Ευρώπης ως βασικό κομμάτι μιας ομάδας.

«Εδώ και επτά χρόνια προσπαθώ να επιστρέψω και να κατακτήσω άλλη μία EuroLeague, νιώθοντας περισσότερο μέρος της επιτυχίας. Τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα πραγματικά το καταλαβαίνω».