Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της EuroLeague, περιγράφοντας την ανακούφιση που ένιωσε η ομάδα μετά από τόσες προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια.
Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στις στενοχώριες που προηγήθηκαν και τόνισε πως η γιορτή ξεκινά με ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από τις πλάτες των «ερυθρόλευκων».
Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο είναι μακριά από το μυαλό του αυτή τη στιγμή.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού παραδέχθηκε πως αυτή η κατάκτηση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς πλέον αισθάνεται πραγματικά μέρος της επιτυχίας.
«Για να είμαι ειλικρινής, αυτή εδώ είναι πιο γλυκιά. Την πρώτη φορά ήμουν νέος, στην πρώτη μου χρονιά, και είχα δίπλα μου σπουδαίους βετεράνους. Παρακολουθούσα πώς αντιδρούσαν και πώς πανηγύριζαν και νομίζω ότι κυνηγούσα εκείνη τη στιγμή από τότε», είπε αρχικά.
Ο Πίτερς αναφέρθηκε και στους παίκτες που τον επηρέασαν τότε, όπως ο Κάιλ Χάινς, ο Σέρχιο Γιουλ και ο Νάντο Ντε Κολό, εξηγώντας πως πλέον αντιλαμβάνεται απόλυτα τι σημαίνει να φτάνεις στην κορυφή της Ευρώπης ως βασικό κομμάτι μιας ομάδας.
«Εδώ και επτά χρόνια προσπαθώ να επιστρέψω και να κατακτήσω άλλη μία EuroLeague, νιώθοντας περισσότερο μέρος της επιτυχίας. Τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα πραγματικά το καταλαβαίνω».
Ο Αμερικανός μίλησε και για τις απογοητεύσεις των προηγούμενων ετών, με τον Ολυμπιακό να φτάνει διαρκώς κοντά αλλά να μην κατακτά το τρόπαιο.
«Νιώθω ότι ανεβαίναμε αυτό το βουνό για πολύ καιρό και επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή. Αισθανόμαστε ότι το αξίζαμε. Πιστεύουμε πως είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και τώρα επιτέλους έχουμε κάτι να το αποδείξουμε».
Παράλληλα, παραδέχθηκε πως τα τελευταία λεπτά του τελικού ήταν εξαιρετικά αγχωτικά για όλους.
«Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν τρελά πράγματα στο τέλος, χαμένες βολές επίτηδες, χαμένα ριμπάουντ, λάθη, τότε σκέφτεσαι “μπορούμε απλώς να τελειώσουμε το παιχνίδι;”. Ευτυχώς κάναμε όσα χρειάζονταν για να ηρεμήσουμε».
Το συμβόλαιο του Πίτερς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και φυσικά μετά τον τελικό δέχθηκε ερωτήσεις για το αν σκοπεύει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
Ο ίδιος, ωστόσο, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του, δίνοντας προτεραιότητα στη στιγμή της κατάκτησης.
«Η επόμενη σεζόν είναι το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Πάω να αγκαλιάσω και να φιλήσω την οικογένειά μου και να απολαύσω αυτό με την ομάδα μου».
Όταν ρωτήθηκε ξανά για το μέλλον του και το πού θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά, απάντησε με χαμόγελο:
«Μόλις κατακτήσαμε τη EuroLeague, οπότε το πιο μακρινό πράγμα από το μυαλό μου είναι το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι με απασχολεί περισσότερο το πόσο θα κοιμηθώ απόψε, αν κοιμηθώ καθόλου, και αν η κόρη μου θα πάει σχολείο αύριο ή όχι».