Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα! Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center, σε ένα απίθανο βράδυ, στο οποίο ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία.

Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν με πολλά πράγματα, υπέφεραν, ωστόσο τα κατάφεραν και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο πρώτος που σήκωσε το τρόπαιο και στη συνέχεια το παρέδωσε στους συμπαίκτες του, με τον κόσμο να… παραληρεί.

Με το σκορ στο 90-85 και λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε ένα δύσκολο τρίποντο, το οποίο έχασε, με τον Πίτερς να μαζεύει το ριμπάουντ.

Εκεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε με όλη του την ψυχή, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον πάγκο, καταλαβαίνοντας πως το τρόπαιο είχε πλέον πάει στην πλευρά της ομάδας του.

Μετά το τέλος του ματς, ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε πως η ομάδα του υπέφερε, αλλά στο τέλος τα κατάφερε: «Εννοείται ότι το αξίζαμε.

Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ, και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Ο Σάσα Βεζένκοφ, μάλιστα, δεν άντεξε και δάκρυσε, με τον τηλεοπτικό φακό να πιάνει τη συγκλονιστική στιγμή και τη φωτογραφία από το «T-Center» να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Aπόψε στο «T-Center», αλλά και με μεγάλες μορφές της «ερυθρόλευκης» ιστορίας, που παρακολούθησαν από κοντά το παιχνίδι, όπως ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο παλαίμαχος άσος, που ήταν μέλος της ομάδας που έκανε το back to back στην Euroleague το 2012 και 2013, δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, με τον τηλεοπτικό φακό του συνδρομητικού καναλιού να πιάνει το εσταντανέ, σε μια συγκλονιστική στιγμή.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πρίντεζης έζησε από κοντά τη μεγάλη στιγμή, ενώ δίπλα του υπήρχε και ο σπουδαίος Θοδωρής Παπαλουκάς, που είχε γράψει επίσης τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η στιγμή που ο Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague

O κόουτς του Ολυμπιακού μετά το τέλος του παιχνιδιού και κατά την ώρα της απονομής, υποκλίθηκε στον κόσμο της ομάδας, ακριβώς όπως είχε γίνει και μετά τους περσινούς τελικούς.