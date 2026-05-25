Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να μένει μόνο στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του, καθώς ήδη σχεδιάζει την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ξεχώρισε φέτος με τις εμφανίσεις του στη Βαλένθια.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ενώ η ομάδα του Πειραιά φέρεται διατεθειμένη να καλύψει και το buy out των 500.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Olympiacos is in the final stages of completing an agreement with Jean Montero, per @Urbodo 😲 Buyout and more details: https://t.co/YDLZRqxuSG pic.twitter.com/CAcGVrfBFt — BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2026

Πηγή: Basket news