Η Ελλάδα ντύθηκε στα «ερυθρόλευκα» μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακoύ, ο οποίος κατέκτησε τη EuroLeague επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλοι των Πειραιωτών βγήκαν στους δρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας, στήνοντας γιορτές για την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Ευρώπης.

Σημαίες, καπνογόνα, συνθήματα και μηχανοκίνητες πορείες δημιούργησαν πανηγυρικό σκηνικό από τον Πειραιά και την Αθήνα μέχρι τη Πάτρα και άλλες μεγάλες πόλεις, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να ζουν έντονα τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία.

Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου του συλλόγου προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων των «ερυθρόλευκων» οπαδών και παικτών.