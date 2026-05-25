Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στην κάμερα της EuroLeague μετά τον μεγάλο τελικό του Final Four, αποθεώνοντας την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στάθηκε στο εντυπωσιακό κλίμα που επικράτησε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το τρόπαιο της EuroLeague, χαρακτηρίζοντας την ατμόσφαιρα «εκπληκτική» και ξεχωριστή για ευρωπαϊκό αγώνα.

Τι είπε ο Greek Freak

«Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική και κατά τη γνώμη μου το Final Four θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα. Έχω πάει σε πολλά Final Four, έχω δει αρκετά, αλλά δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι σαν και αυτό. Η EuroLeague πρέπει να σκεφτεί να φέρνει το Final Four κάθε χρόνο εδώ στην Αθήνα. Είναι η πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί».