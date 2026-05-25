Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του T-Center, με τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP του Final Four.

Ο Γάλλος σταρ μίλησε στο tanea.gr δήλωσε περήφανος, χαρούμενος και εξαιρετικά κουρασμένος μετά τον μεγάλο θρίαμβο, τονίζοντας πως το συναίσθημα της κατάκτησης είναι ακόμη καλύτερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί.

Μιλώντας για τον τελικό, στάθηκε στη δυσκολία του αγώνα, στο πλάνο της Ρεάλ Μαδρίτης και στους απίθανους οπαδούς του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας πως οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν για πολύ.