Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με εμφανή προβλήματα στην άμυνα, σε αντίθεση με την εικόνα που είχε δείξει στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ ήταν ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος έκανε ζημιά στην άμυνα των «ερυθρόλευκων» με την ευστοχία και την ευελιξία του.

Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ βγήκε και έξω από τη ρακέτα, βρήκε στόχο από μακρινή απόσταση και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, όντας ο βασικός εκτελεστής της Ρεάλ στο ξεκίνημα.