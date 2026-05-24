Δεν θα στηθεί τελικά γιγαντοοθόνη στον Πειραιά για τη μετάδοση του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά την πρόθεση του Δήμου Πειραιά να μεταδοθεί ο αγώνας στην Πλατεία Κοραή, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, το σχέδιο δεν προχώρησε λόγω ζητημάτων που αφορούν τα τηλεοπτικά και πνευματικά δικαιώματα της διοργάνωσης.

Η πρωτοβουλία είχε στόχο να επαναληφθεί το κλίμα ενότητας που είχε δημιουργηθεί στον τελικό του Conference League το 2024, όταν είχε στηθεί αντίστοιχη προβολή για τους φιλάθλους.

Ωστόσο, παρά τη θετική διάθεση τόσο από τον Δήμο όσο και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν δόθηκε η απαραίτητη άδεια δημόσιας μετάδοσης από τη EuroLeague και τη Nova, με αποτέλεσμα η προβολή σε ανοιχτό χώρο να ακυρωθεί.

Παρόλα αυτά, στον Πειραιά επικρατεί έντονη προσμονή για τον τελικό, ενώ σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου αναμένεται να υπάρξουν μαζικοί πανηγυρισμοί στους δρόμους της πόλης.