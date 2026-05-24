Μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στη Βιλερμπάν φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Τόνι Πάρκερ αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, ο ισχυρός άνδρας της Βιλερμπάν ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο του συλλόγου, έχοντας δίπλα του μία από τις σημαντικότερες μορφές του γαλλικού μπάσκετ, τον Βενσάν Κολέ.

Ο πολύπειρος τεχνικός, που βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας μπάσκετ από το 2009 έως το 2024, αναμένεται να έχει ρόλο assistant coach ή συμβούλου στο νέο πρότζεκτ της ομάδας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Πάρκερ θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σε μία κίνηση που προκαλεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πηγή: BasketNews

