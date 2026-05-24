Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει δύο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής της, καθώς οι Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον πρόκειται να αγωνιστούν για τελευταία φορά στο «Άνφιλντ» απέναντι στην Μπρέντφορντ, στο φινάλε της Premier League.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο κορέο αφιερωμένο στους δύο άσους, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τη σπουδαία προσφορά και τη σημαντική παρουσία τους στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.