Ο κύκλος του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ ολοκληρώνεται ύστερα από δύο χρόνια παρουσίας του στους «κιτρινόμαυρους», καθώς το συμβόλαιό του δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αναμονή για τις τελικές επαφές ανάμεσα στην πλευρά του ποδοσφαιριστή και την Ένωση, ώστε να ξεκαθαρίσει οριστικά το μέλλον του στην ομάδα.

Παρότι το ενδεχόμενο παραμονής παρέμενε ανοιχτό, η υπόθεση παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες, κυρίως λόγω των οικονομικών δεδομένων της συμφωνίας. Για να συνέχιζε στην ΑΕΚ ο 35χρονος μέσος θα έπρεπε να υπάρξει σημαντική μείωση στις απολαβές του, κάτι που τελικά δεν οδήγησε σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.