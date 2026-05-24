Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό της EuroLeague και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2013.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη δημόσια το μπασκετικό τμήμα για την ιστορική επιτυχία, δημοσιεύοντας σχετικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ολοκλήρωσε ιδανικά μια απαιτητική σεζόν, κατακτώντας ξανά την EuroLeague και χαρίζοντας στους φιλάθλους της μία από τις σημαντικότερες βραδιές των τελευταίων ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague!»