Η Κυριακή (24/5, 18:00) σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας εποχής για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο των «Πολιτών».

Ο Καταλανός τεχνικός, που αποχωρεί έχοντας κατακτήσει 20 τίτλους με τον αγγλικό σύλλογο, μίλησε με συγκίνηση για τη μεγάλη στιγμή, αποκαλύπτοντας πως ο 94χρονος πατέρας του θα βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το τελευταίο του παιχνίδι στο «Έτιχαντ».

«Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να περάσω μια δεκαετία εδώ. Αδύνατο», εξήγησε ο προπονητής, ο οποίος μάλιστα θα έχει μια κερκίδα που θα φέρει το όνομά του. «Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές που θα μπορούσα ποτέ να λάβω. Ο πατέρας μου θα είναι εδώ την Κυριακή. Είναι 94 ετών και θα είναι απίστευτη τιμή να έχει το επώνυμό του σε αυτό το όμορφο μέρος».

🚨💣 Pep Guardiola: “There are things I still haven’t done and I would like to do. My father is still alive (94 years old), and I want to spend more time with him during these final years. My children as well… And there are many other things I can do as a human being. I’m… pic.twitter.com/nmtV7aMn6q — 90+ Arena (@90arena) May 23, 2026

Παρά το γεγονός ότι η Σίτι έχασε φέτος την Premier League από την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, οι φίλαθλοι της ομάδας ετοιμάζονται να αποθεώσουν τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησε σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του.

«Βοήθησε πολύ το γεγονός ότι οι Τσίκι (Μπεγκιριστάιν) και Φεράν (Σοριάνο) ήταν εδώ. Ένιωσα απίστευτα προστατευμένος. Φυσικά, οι τίτλοι σε ωθούν μπροστά, αλλά αυτή η υποστήριξη σε βοηθά να κερδίζεις και να συνεχίζεις», είπε ο Γκουαρδιόλα.

Τελευταίο εμπόδιο στην πορεία του Πεπ Γκουαρδιόλα θα είναι η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, η οποία προέρχεται από την κατάκτηση του Europa League και την εξασφάλιση συμμετοχής στο επόμενο Champions League, μετά τη νίκη της απέναντι στη Λίβερπουλ.