Το Σάββατο (23/05) αποτέλεσε μια ιδιαίτερη και έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην αναμέτρηση των Μαδριλένων με την Ατλέτικ Μπιλμπάο, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» αποχαιρέτησαν δύο από τους πιο αγαπημένους ποδοσφαιριστές τους.

Πρόκειται για τον εμβληματικό αρχηγό Ντάνι Καρβαχάλ, που είπε το δικό του «αντίο», αλλά και για τον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των «μερένγκες». Ο Αυστριακός αμυντικός αποχαιρέτησε τον σύλλογο, με τους φίλους της Ρεάλ να ετοιμάζουν μια πρωτότυπη και συμβολική κίνηση προς τιμήν του.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο στο 70ό λεπτό, οι οπαδοί σήκωσαν τις καρέκλες στον αέρα, αποδίδοντας έτσι φόρο τιμής για την προσφορά του στην ομάδα. Η κίνηση αυτή ήταν εμπνευσμένη από τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Αλάμπα, τον οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τη σεζόν 2021-22 στο «Parc des Princes», μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

