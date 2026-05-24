Το Σάββατο (23/05) αποτέλεσε μια ιδιαίτερη και έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην αναμέτρηση των Μαδριλένων με την Ατλέτικ Μπιλμπάο, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» αποχαιρέτησαν δύο από τους πιο αγαπημένους ποδοσφαιριστές τους.

Πρόκειται για τον εμβληματικό αρχηγό Ντάνι Καρβαχάλ, που είπε το δικό του «αντίο», αλλά και για τον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των «μερένγκες». Ο Αυστριακός αμυντικός αποχαιρέτησε τον σύλλογο, με τους φίλους της Ρεάλ να ετοιμάζουν μια πρωτότυπη και συμβολική κίνηση προς τιμήν του.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο στο 70ό λεπτό, οι οπαδοί σήκωσαν τις καρέκλες στον αέρα, αποδίδοντας έτσι φόρο τιμής για την προσφορά του στην ομάδα. Η κίνηση αυτή ήταν εμπνευσμένη από τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Αλάμπα, τον οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τη σεζόν 2021-22 στο «Parc des Princes», μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, όλοι οι συμπαίκτες του σταμάτησαν για να τον χειροκροτήσουν, δημιουργώντας μια ομολουγουμένως συγκινητική ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η σύζυγός του και τα παιδιά του παρακολουθούσαν τη στιγμή εντός του αγωνιστικού χώρου, εμφανώς συγκινημένοι, με εκείνα στη συνέχεια να τρέχουν προς το μέρος του και να του χαρίζουν μια ζεστή αγκαλιά.

