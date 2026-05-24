Στην κορυφή της NextGen EuroLeague επέστρεψε η Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 85-77 στον μεγάλο τελικό του Telekom Center Athens και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση, πρώτο μετά το 2016.

Ο τελικός που άνοιξε την αυλαία της τελευταίας ημέρας του Final Four της Αθήνας είχε έντονο ρυθμό και μεγάλες διακυμάνσεις στο σκορ, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν για τρία δεκάλεπτα.

Η ομάδα της Βαρκελώνης ανέβασε την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία και βρίσκοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση, κάτι που της επέτρεψε να «λυγίσει» τη Ρεάλ στις λεπτομέρειες.

Πρωταγωνιστής για τους «μπλαουγκράνα» ήταν ο Νίκολα Κουστουρίτσα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Αμερικανού φόργουορντ Μπούμτζε-Μπούμτζε, ενώ από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Ίγκορ Αμορόσοφ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων είχε ήδη γεμίσει από φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι δημιούργησαν «ερυθρόλευκη» ατμόσφαιρα ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague.