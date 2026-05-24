Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καθώς γίνονται εργασίες και προετοιμασίες ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανυπομονησία των φίλων των «ερυθρόλευκων» είναι μεγάλη, με τις αρχές να προχωρούν σε παρεμβάσεις και στη διαμόρφωση χώρων που αναμένεται να φιλοξενήσουν τον κόσμο της ομάδας σε περίπτωση κατάκτησης του ευρωπαϊκού τίτλου.

Παράλληλα, αντίστοιχες δράσεις έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στον Κορυδαλλό, όπου έχουν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες για την παρακολούθηση του αγώνα και ενδεχόμενους πανηγυρισμούς.