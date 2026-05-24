Η Αλ Ούλα του Ευθύμη Κουλούρη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Saudi Pro League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό σε ένα ματς που στιγματίστηκε από ένα απίστευτο αυτογκόλ.

Η ομάδα προηγήθηκε νωρίς, όμως ένα άτυχο στιγμιότυπο με τον Αλί Αλ Χουσείν, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έφερε το ματς στα ίσια και τελικά οδήγησε στην παράταση.

Εκεί, η Αλ Ντιρίγια εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και με γκολ του Λαμπόρτε, που νωρίτερα είχε αστοχήσει σε πέναλτι, πήρε τη νίκη και την άνοδο.

Ξεχώρισε επίσης η παρουσία του Κλέιτον Ντιαντί, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσανατολίζεται στην ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του από τον Άρη.

