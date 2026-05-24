Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Πέννυ Ρόγκα έπειτα από ξαφνικό πρόβλημα υγείας που προέκυψε και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση ιατρική της φροντίδα.

Η αθλήτρια χρειάστηκε ταχεία διακομιδή από την Πάρο στη Σύρο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη, με την κινητοποίηση να είναι άμεση για την ομαλή εξέλιξη της κατάστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.

Η αθλήτρια του Συλλόγου Πέννυ Ρόγκα χρειάστηκε χτες άμεσης ιατρικής περίθαλψης και καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο κ. Βρούτσης στην άμεση διακομιδή της από την Πάρο στη Σύρο.

Ο κ. Βρούτσης ενδιαφέρθηκε και μετέπειτα για την πορεία της υγείας της και συνέβαλλε στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Όμιλο Υγεία για την άμεση ανταπόκριση και ιατρική περίθαλψη στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά για μια ακόμα φορά τη διεύθυνση του Νοσοκομείου Υγεία και ιδιαίτερα τους κ. Δημήτρη Στέφο, τον γιατρό Χρήστο Κοντοβουνήσιο και τον κ. Αναστάσιο Ντίνο για την άμεση ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους».

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για τη στήριξη και την ιατρική φροντίδα, αλλά και προς τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, για τη συμβολή του στην άμεση διευθέτηση της μεταφοράς.