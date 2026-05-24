Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε με 79-61. Μία ολοκληρωμένη εμφάνιση από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που για 40 λεπτά είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, οι «ερυθρόλευκοι» προκρίθηκαν στον δέκατο τελικό της ιστορίας τους.

Απέναντι τους θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κέρδισε με 105-90 την Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό. Οι Μαδριλένοι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια έκαμψαν την αντίσταση της πρωτάρας, αλλά είδαν τον μοναδικό σέντερ που έχει απομείνει, Ουσμάν Γκαρούμπα, να τραυματίζεται.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό της Euroleague, αριθμός που το καθιστά το πιο συχνό ζευγάρι στην ιστορία του θεσμού. Μάλιστα, αυτή θα είναι η ένατη φορά που ο αγώνας για την κατάκτηση του τροπαίου θα γίνει στη χώρα ενός «φιναλίστ».

Το βράδυ του Σαμπόνις στη Σαραγόσα

Η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης σε τελικό της Euroleague πραγματοποιήθηκε το 1995. Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετείχαν στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο μη-επιθυμητό. Στη πόλη της Σαραγόσα διεξήχθη ο αγώνας με φόντο την κορυφή της Ευρώπης, με τους Ισπανούς να είναι οι νικητές με 73-61. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Άρβιντας Σαμπόνις, που πέτυχε 23 πόντους και Τζο Αρλάουκας.

Ο θρίαμβος στη Θεσσαλονίκη

Το 2000 ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να «ξενιτευτεί» λίγα χιλιόμετρα μακριά από την φυσική του έδρα για να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στον τελικό της Θεσσαλονίκης. Στην παρθενική σεζόν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «τιμόνι» της ομάδας, το τριφύλλι επικράτησε με 73-67 και έβαλε το δεύτερο αστέρι στη φανέλα του, λίγα χρόνια μετά τον θρίαμβο στο Παρίσι. Mvp ήταν ο Ζέλικο Ρέμπρατσα.

Πράσινη στέψη μέσα στη Μπολόνια

Η μοναδική φορά που μία ομάδα ηττήθηκε στον τελικό, που πραγματοποιούνταν στη χώρα της ήταν το 2002. Στην Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός ανήμερα του Πάσχα επικράτησε με 89-83 της Κίντερ και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Έτσι, οι «πράσινοι» έγιναν η πρώτη ομάδα που νίκησε την οικοδέσποινα του Final Four.

Ένα χρόνο αργότερα, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague «μέσα» στο σπίτι, αφού έκαμψε την αντίσταση της Μπένετον Τρεβίζο με τελικό σκορ 76-75.

Το πάρτι στο Τελ Αβίβ

Την Πρωτομαγιά του 2004 η Μακάμπι διέλυσε με την διαφορά ρεκόρ των 44 πόντων την Σκίπερ Μπολόνια (118-74) στον τελικό του Final Four στο Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Πίνι Γκέρσον «έσπασε» όλα τα ρεκόρ, συγκεντρώνοντας στο σύστημα αξιολόγησης 167 μονάδες.

Το 4ο αστέρι του ΟΑΚΑ

Σε ακόμη έναν τελικό που διεξήχθη στην χώρα μίας ομάδας, πρωταγωνιστής ήταν ο Παναθηναϊκός. Σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε «θρίλερ», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε με 93-91 της Τσσκα Μόσχας στο ΟΑΚΑ. Mvp ο θρυλικός Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος ανήμερα των 27ων γενεθλίων του πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης το 2015 κατέκτησε το 9ο τρόπαιο στην ιστορία της, αφού κέρδισε με 78-59 τον Ολυμπιακό στο «σπίτι» της. Οι Μαδριλένοι με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, καθάρισαν το παιχνίδι, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζέι Σι Κάρολ, που πέτυχε 16 πόντους σε 20 λεπτά.

Ο τελικός της Κωνσταντινούπολης

Σε άλλον τελικό της Euroleague, ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την οικοδέσποινα του Final Four. Το 2017 ήταν η Φενέρμπαχτσε, εκείνη που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί επικράτησε με 80-64. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αξιοποίησε από νωρίς την δύναμη της έδρας και είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρηση, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Παρατηρούμε ότι όλες οι ομάδες, που ο τελικός έχει γίνει στη χώρα τους, είναι και αυτές που στέφονται πρωταθλήτριες Ευρώπης εκτός από την Μπολόνια το 2002. Επομένως, η ιστορία δείχνει φαβορί τον Ολυμπιακό: Θα μπορεί να το μετουσιώσει στο παρκέ;

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος