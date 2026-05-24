Το Final Four της EuroLeague κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου τους, θέλοντας να επιστρέψουν στο «Έβερεστ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 χρόνια αναμονής.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης επιδιώκει να επιστρέψει ξανά στην κορυφή, μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2023, σε μια ακόμη μεγάλη μονομαχία με φόντο το τρόπαιο της EuroLeague.