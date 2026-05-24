Τελευταία αγωνιστική στην Premier League, με πολλά μέτωπα να είναι ανοικτά. Το πιο κρίσιμο, είναι η «μάχη» που δίνεται για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι οπαδοί της Άρσεναλ γιορτάζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια και αποθεώνουν τους παίκτες που κατευθύνονται με το πούλμαν.

Στην πορεία τους οι φίλοι των «κανιονέρηδων» προσπαθούν να εμψυχώσουν τους φιλάθλους της Έβερτον, η οποία μεταβαίνουν στο Λονδίνο για τον κρίσιμο παιχνίδι με την Τότεναμ.

Τα «σπιρούνια» παίζουν έναν αγώνα δίχως αύριο για να μείνουν στη μεγάλη κατηγορία. Αυτοί τη στιγμή βρίσκονται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη και οι οπαδοί της Άρσεναλ ζητούν από την Έβερτον να φύγει με το «διπλό» από την έδρα της αιώνιας αντίπαλο.

