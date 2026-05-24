Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, το βλέμμα γυρνά στα δύο φετινά παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη η καθεμία, σε αναμετρήσεις που είχαν διαφορετική εξέλιξη και έντονα διαστήματα διακυμάνσεων.

Στην πρώτη τους συνάντηση στη Μαδρίτη, η Ρεάλ επικράτησε με 89-77, σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο δεχόμενος επιμέρους 25-8.

Στη ρεβάνς του ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εμφατική νίκη με 102-88, παρά το μικρό διάστημα που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, χάρη σε εξαιρετικές εμφανίσεις από Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ.

Ο απολογισμός των δύο αναμετρήσεων αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του τελικού, με τον Ολυμπιακό να καλείται να αποφύγει τα κενά διαστήματα που του στοίχισαν στα προηγούμενα παιχνίδια απέναντι στη «Βασίλισσα».