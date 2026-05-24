Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού συρρέουν από νωρίς στο Telekom Center ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το τελικό του Final Four της EuroLeague, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και δείχνοντας τη μεγάλη προσμονή τους για τον τελικό.

Το κλίμα στις τάξεις των «ερυθρολεύκων» είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο, όπου συγκεκριμένα, αρκετοί κρατούσαν πλακάτ με τη λέξη «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ».

Παράλληλα, το συγκεκριμένο σύνθημα συνδέθηκε και με τον γνωστό στίχο από το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», με τους φίλους του Ολυμπιακού να δίνουν τον δικό τους τόνο στην ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ.