Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague, με σπουδαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ να βρίσκονται ήδη στο γήπεδο για τη μεγάλη αναμέτρηση.
Ένας legend των «ερυθρολεύκων» ο, Γιώργος Πρίντεζης, βρίσκεται στο T-Center για να παρακολουθήσει από κοντά την σπουδαία αναμέτρηση της αγαπημένης του ομάδας.
Ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες των Πειραιωτών, που έχει συνδεθεί και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.
