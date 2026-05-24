Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στο γυναικείο ποδόσφαιρο, επικρατώντας με 2-0 της Αστέρας Τρίπολης στον τελικό Κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο. Με αυτή τη νίκη, οι «ασπρόμαυρες» κατέκτησαν το όγδοο τρόπαιό τους στη διοργάνωση και πανηγύρισαν το έβδομο νταμπλ της ιστορίας τους.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε προβάδισμα στο 33ο λεπτό, όταν η Γκούνη βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ της Μήτκου από τη δεξιά πλευρά.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρωσε στο 88’ η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, σκοράροντας από κοντινή απόσταση ύστερα από παράλληλη πάσα της Γκατσανίτσα.