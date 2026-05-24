Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη EuroLeague έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε ένα κατάμεστο και κατακόκκινο Telekom Center Athens, όπου περισσότεροι από 16.000 φίλοι των Πειραιωτών δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος για την τεράστια επιτυχία της ομάδας του, η οποία επέστρεψε στον θρόνο της EuroLeague μετά από 13 χρόνια. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» άξιζαν απόλυτα την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ συνεχάρη τόσο τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού όσο και τη Ρεάλ για τη μάχη που έδωσε στον μεγάλο τελικό.